Caro bollette, slitta intervento su extra profitti: il piano del Governo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Attesa per le nuove misure contro il Caro bollette. Nel pacchetto delle soluzioni che il Consiglio dei ministri in programma per oggi si appresta a varare per calmierare i costi delle bollette, spazio al rinnovo delle aste Ets, attraverso le quali si punta a raccogliere un tesoretto di 1,5 miliardi. slitta invece l' intervento – caldeggiato anche ieri dalla viceministro dello Sviluppo Alessandra Todde -sugli extra-profitti delle aziende energetiche, più difficile da mettere a punto in tempi così stretti. Caro bollette, il piano del Governo E' durata più di due ore e mezza la riunione sullo shock-prezzi dell'energia di ieri a Palazzo Chigi tra il Premier Mario Draghi insieme ai titolari dell'Economia ...

