Caro bollette: pronte le prime misure, 4 miliardi sul tavolo del Cdm (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' nell'ufficio del presidente del Consiglio di Palazzo Chigi che si è tenuta la cabina di regia, passo preliminare del cosniglio dei ministri in cartellone per oggi. Alla presenza di Mario Draghi si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' nell'ufficio del presidente del Consiglio di Palazzo Chigi che si è tenuta la cabina di regia, passo preliminare del cosniglio dei ministri in cartellone per oggi. Alla presenza di Mario Draghi si ...

Advertising

matteosalvinimi : Dai 5.812 euro del 2020 ai 9.163 del 2021 (a parità di consumi): il caro-bollette si fa sentire anche per un’impres… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Per fronteggiare il problema del caro bollette l’obiettivo è quello di avere un decreto legge in… - Azione_it : La questione Quirinale distoglie lo sguardo dai veri problemi. Quello dell'energia per esempio, M5S e PD come pensa… - esterh_shi : RT @f_burla: «L'agroalimentare - vale 360 miliardi, un quinto del Pil - è sull'orlo della chiusura per il combinato disposto dell'effetto c… - ernluccar : RT @Maurosennal: @zothyria ...solo che noi appoggiamo le sanzioni contro la Russia...e paghiamo ol caro bollette per gli interessi di altri… -