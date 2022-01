Caro bollette, niente scostamento di bilancio. Così il governo scarica famiglie e imprese (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Contro il Caro bollette il governo non intende ricorrere a uno scostamento di bilancio, come chiesto a gran voce dalla Lega. Draghi a quanto pare intende limitarsi a stanziare solo 4 miliardi per tamponare i rincari energetici che rischiano di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Caro bollette, il piano del governo arriva a soli 4 miliardi di fondi Per finanziare le misure tampone, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, si ricorrerà agli incassi delle aste per le emissioni di CO2, per una cifra tra 1,5 e 1,8 miliardi. Soldi ovviamente insufficienti per fronteggiare il Caro energia e proteggere il tessuto economico del Paese. Ecco perché l’esecutivo Draghi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Contro ililnon intende ricorrere a unodi, come chiesto a gran voce dalla Lega. Draghi a quanto pare intende limitarsi a stanziare solo 4 miliardi per tamponare i rincari energetici che rischiano di mettere in ginocchio, il piano delarriva a soli 4 miliardi di fondi Per finanziare le misure tampone, riferiscono fonti diall’Adnkronos, si ricorrerà agli incassi delle aste per le emissioni di CO2, per una cifra tra 1,5 e 1,8 miliardi. Soldi ovviamente insufficienti per fronteggiare ilenergia e proteggere il tessuto economico del Paese. Ecco perché l’esecutivo Draghi ...

