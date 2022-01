Caro bollette, gli operatori turistici sorrentini: Ristori per la Penisola, il sindaco alzi la voce con il Governo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gli operatori turistici di Sorrento chiedono un intervento immediato del sindaco di Sorrento con il ministro Garavaglia e il ministro Giorgetti per il Caro bollette e i Ristori. Per i rappresentanti delle associazioni “è fondamentale che in queste ore in cui il Governo sta decidendo i Ristori del 2022 e i settori emergenziali che beneficeranno delle misure per fronteggiare il Caro-bollette, la Penisola sorrentina attraverso il primo cittadino di Sorrento faccia sentire la propria voce per proteggere una economia che vive esclusivamente di turismo”. E spiegano che “occorre che il sindaco Coppola ribadisca l’ assoluta priorità da destinare alla filiera del Turismo con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Glidi Sorrento chiedono un intervento immediato deldi Sorrento con il ministro Garavaglia e il ministro Giorgetti per ile i. Per i rappresentanti delle associazioni “è fondamentale che in queste ore in cui ilsta decidendo idel 2022 e i settori emergenziali che beneficeranno delle misure per fronteggiare il, lasorrentina attraverso il primo cittadino di Sorrento faccia sentire la propriaper proteggere una economia che vive esclusivamente di turismo”. E spiegano che “occorre che ilCoppola ribadisca l’ assoluta priorità da destinare alla filiera del Turismo con ...

