Carlotta Gagna, i consigli della personal trainer di Traininpink: “Basta pollo e riso, sono tristissimi. Meglio un bel piatto di gnocchi alla sorrentina, non servono le privazioni” (Di giovedì 20 gennaio 2022) La prima a mettersi in gioco da scettica? Sua madre. Mai fatto sport, mai fatto esercizio fisico continuativo. Figuriamoci il fitness. Critica e perplessa sul raggiungimento di risultati alla sua età, era la donna perfetta per diventare la prima follower. E dimostrare così a tutte le altre donne che il body positivity funziona davvero. A 17 anni come a 70. Carlotta Gagna, autrice del libro “Traininpink – Fitness per tutte (sì, anche per te!)”, in uscita in libreria il 25 gennaio per Mondadori, il primo successo lo ha ottenuto in famiglia. “Mia madre è stata la mia prima fan. Sapevo che sarebbe stata dura con lei perché non era abituata all’esercizio fisico e non credeva di farcela. Eppure si è dovuta ricredere”. La personal trainer imprenditrice, ormai una delle wellness coach online ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) La prima a mettersi in gioco da scettica? Sua madre. Mai fatto sport, mai fatto esercizio fisico continuativo. Figuriamoci il fitness. Critica e perplessa sul raggiungimento di risultatisua età, era la donna perfetta per diventare la prima follower. E dimostrare così a tutte le altre donne che il body positivity funziona davvero. A 17 anni come a 70., autrice del libro “– Fitness per tutte (sì, anche per te!)”, in uscita in libreria il 25 gennaio per Mondadori, il primo successo lo ha ottenuto in famiglia. “Mia madre è stata la mia prima fan. Sapevo che sarebbe stata dura con lei perché non era abituata all’esercizio fisico e non credeva di farcela. Eppure si è dovuta ricredere”. Laimprenditrice, ormai una delle wellness coach online ...

