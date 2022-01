Carenza di medici di base, l’idea della Regione: «Bonus a chi lavora in aree disagiate» (Di giovedì 20 gennaio 2022) La proposta dell’assessore Moratti: 6 mila euro in più all’anno per chi lavora in aree «difficili». Gli amministratori: ma si agisca anche a livello nazionale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 gennaio 2022) La proposta dell’assessore Moratti: 6 mila euro in più all’anno per chiin«difficili». Gli amministratori: ma si agisca anche a livello nazionale.

