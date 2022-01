Carburanti, non si fermano i rialzi di benzina e diesel (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si fermano i rialzi dei prezzi di benzina e gasolio, con il Brent ai massimi da ottobre 2014, sotto la spinta delle tensioni geopolitiche e delle prospettive di un’offerta di greggio sempre più ridotta. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,766 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,742), diesel a 1,637 euro/litro (+6, compagnie 1,645, pompe bianche 1,618). ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non sidei prezzi die gasolio, con il Brent ai massimi da ottobre 2014, sotto la spinta delle tensioni geopolitiche e delle prospettive di un’offerta di greggio sempre più ridotta. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,766 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,742),a 1,637 euro/litro (+6, compagnie 1,645, pompe bianche 1,618). ...

Advertising

letiziadavoli : @donvaccarelli e le bollette che salgono, la spesa che raddoppia, i carburanti fuori controllo, bar e ristoranti ch… - Giusepp73435001 : @matteosalvinimi Sono sicuro che con il tuo intervento ci riuscirai,cosi come hai cancellato tutte le vecchie acc… - fisco24_info : Carburanti, non si fermano i rialzi di benzina e diesel: Non si fermano i rialzi dei prezzi di benzina e gasolio, c… - orsoorsi : RT @jacopogiliberto: peccato che la ue abbia deciso per la sola tecnologia elettrica e abbia introdotto limiti sulla co2 anche non fossile… - AntoninoGiaimo1 : RT @BubuCc3: Secondo @matteorenzi e @Ettore_Rosato, con #Draghi l'Italia è cambiata. Andatelo a chiedere ad un pensionato che deve pagare u… -