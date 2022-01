Carabao Cup: Arsenal-Liverpool, DIRETTA LIVE (0-1): il Liverpool controlla la gara (Di giovedì 20 gennaio 2022) Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Arsenal-LIVErpool, semifinale di ritorno della Coppa di Lega inglese, la Carabao Cup. Visto lo 0-0 maturato all’andata ad “Anfield”, sarà decisivo il risultato della gara di questa sera, che potrebbe anche prolungarsi ai supplementari e poi ai rigori in caso di ulteriore pareggio nei 90?. Arbitro della partita sarà l’inglese Martin Atkinson. Qui le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. L’Arsenal, tra partite rinviate per l’emergenza Covid-19 (fra cui anche la gara di stasera, che doveva essere giocata il 6 gennaio) e alcuni recenti risultati negativi (l’eliminazione dall’FA Cup ad opera del Nottingham Forest per 1-0 e la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Wolverhampton in Premier) ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Benvenuti nellatestuale di, semifinale di ritorno della Coppa di Lega inglese, laCup. Visto lo 0-0 maturato all’andata ad “Anfield”, sarà decisivo il risultato delladi questa sera, che potrebbe anche prolungarsi ai supplementari e poi ai rigori in caso di ulteriore pareggio nei 90?. Arbitro della partita sarà l’inglese Martin Atkinson. Qui le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. L’, tra partite rinviate per l’emergenza Covid-19 (fra cui anche ladi stasera, che doveva essere giocata il 6 gennaio) e alcuni recenti risultati negativi (l’eliminazione dall’FA Cup ad opera del Nottingham Forest per 1-0 e la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Wolverhampton in Premier) ...

GoalItalia : Kean non ci sarà in Coppa Italia contro la Samp: dovrà scontare la squalifica rimediata con l'Everton in Carabao Cu… - AmyKate8LFC : @LFCUSA @Carabao_Cup La Jolla, California - Hammond1235 : @Carabao_Cup @LFC Haha arsenal banter fc ???????????????????? - ada_cotugno : @p_iannarelli All’andata ha sbagliato Minamino. Ora lui. La maledizione dei giapponesi in Carabao Cup continua - 11contro11 : Carabao Cup: #Arsenal-#Liverpool, DIRETTA LIVE (0-0): #Estero #11contro11 -