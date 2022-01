Capricorno (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nuove verità emergono quando sono disponibili nuovi strumenti”, diceva Rosalyn Sussman Yalow (1921–2011), premio Nobel per la medicina. Si riferiva agli sviluppi della scienza e della tecnologia, ma la sua idea può essere applicata... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nuove verità emergono quando sono disponibili nuovi strumenti”, diceva Rosalyn Sussman Yalow (1921–2011), premio Nobel per la medicina. Si riferiva agli sviluppi della scienza e della tecnologia, ma la sua idea può essere applicata... Leggi

Advertising

infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 21 gennaio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni - sophocata : che poi pure io sono capricorno quindi vita sentimentale una stella lo dici a tua sorella non a me capito ma che co… - _thatsLizzie : In attesa del 'capricorno'... #jerù - Giuliaxx3 : @rhoda21842830 Sì e pure Sophie e Kabir sono capricorno, felicemente impegnati?? non so il perché di 1 stella, forse pensava solo a Jess -