Capienza al 100% per Sanremo Per gli stadi cosa succederà?

Notizia dell'ultima ora è l'ufficialità del festival di Sanremo con capacità di contenere gli spettatori pari al 100%, questo deciso dalla prefettura di Sanremo per quanto riguarda le sorti del teatro Ariston per il festival che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Ci sarà anche una nave da crociera a Sanremo che verrà adoperata come studio televisivo mentre gli addetti ai lavori saranno controllati sempre e le persone del red carpet dovranno essere muniti di green pass rafforzato e mascherina FFP2, invece agli spettatori sarà richiesta la certificazione verde ma non il tampone. Come reagiranno gli stadi a questa scelta? Daniele Scrazzolo

