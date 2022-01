Caos scuola e Dad, Bianchi litiga con i presidi. Le famiglie contro i tamponi: «Dobbiamo campare» (Di giovedì 20 gennaio 2022) La scuola è nel Caos più assoluto. Il ministro Bianchi litiga coi presidi e snocciola dati: il 93,4% delle classi è in presenza. Ergo solo il 6,6% è in Dad. Ma per l’Associazione nazionale presidi i numeri sono ben altri: il 50% delle classi è in didattica a distanza. Dati contrastanti che contribuiscono a portare ancora più confusione nel mondo scuola già stritolata dalle contraddittorie norme anti-Covid. Norme che finiscono per penalizzare soprattutto studenti e famiglie. scuola, Bianchi: «Abbiamo il 93,4% delle classi in presenza» «Abbiamo un grado di copertura dell’82,1% su 374.740 classi. Abbiamo il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Classi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laè nelpiù assoluto. Il ministrocoie snocciola dati: il 93,4% delle classi è in presenza. Ergo solo il 6,6% è in Dad. Ma per l’Associazione nazionalei numeri sono ben altri: il 50% delle classi è in didattica a distanza. Dati contrastanti che contribuiscono a portare ancora più confusione nel mondogià stritolata dalle contraddittorie norme anti-Covid. Norme che finiscono per penalizzare soprattutto studenti e: «Abbiamo il 93,4% delle classi in presenza» «Abbiamo un grado di copertura dell’82,1% su 374.740 classi. Abbiamo il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Classi ...

