Campania: aumento del 25,7% nuovi casi in ultima settimana (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nella settimana dal 12 al 18 gennaio si registra in Campania una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4343) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (25,7%) rispetto alla settimana precedente”. È quanto si evince dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi sull’andamento dell’epidemia. Sopra soglia di saturazione, si legge nel report, i posti letto in area medica (28,6%) e in terapia intensiva (11,8%) occupati da pazienti covid-19. Questo, in dettaglio, l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Napoli 2.863; Caserta 2.088; Salerno 2.078; Benevento 1.569; Avellino ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nelladal 12 al 18 gennaio si registra inuna performance in peggioramento per iattualmente positivi per 100.000 abitanti (4343) e si evidenzia undei(25,7%) rispetto allaprecedente”. È quanto si evince dal monitoraggiole della Fondazione Gimbe con analisi sull’andamento dell’epidemia. Sopra soglia di saturazione, si legge nel report, i posti letto in area medica (28,6%) e in terapia intensiva (11,8%) occupati da pazienti covid-19. Questo, in dettaglio, l’elenco deiper 100.000 abitanti dell’suddivisi per provincia: Napoli 2.863; Caserta 2.088; Salerno 2.078; Benevento 1.569; Avellino ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Covid, Gimbe: “In Campania aumento dei casi del 25% nell'ultima settimana” - ilmetropolitan : ???? #Covid. #Campania, #Gimbe: #aumento del 25,7% nuovi casi in ultima settimana - annadelbello1 : RT @MaestroSMorra: Mai una gioia in Campania dopo l’aumento delle addizionali Irpef, analisi a pagamento se no file infinite. - AseroGiovanna : RT @MaestroSMorra: Mai una gioia in Campania dopo l’aumento delle addizionali Irpef, analisi a pagamento se no file infinite. - tanzmax : Prevedibile ma non per #bianchi e #abruzzese «È dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della p… -