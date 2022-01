Camorra | Procuratore Riello | “Arcivescovo Battaglia nostro forte alleato”

Leggi su anteprima24

Napoli – L'di Napoli Domenicoè "une incredibile". Lo ha detto Luigigenerale di Napoli, nella conferenza stampa indetta per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. "I camorristi e i mafiosi – ha aggiunto – sono molto vicini alla Chiesa, sono devoti ai santi patroni, ma, come ha già detto don Mimmo, non possono uscire dalla Chiesa con la pistola in una mano e il rosario nell'altra. I don Abbondio non possono più accettare nulla da mani grondanti di sangue"., ha ricordato, la decisione dell'di far rimuovere da una chiesa di Marano i doni del boss Lorenzo Nuvoletta.