Camillo Milli | morto a 92 anni l’attore comico milanese | è stato il presidente della Longobarda in “L’allenatore nel pallone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022), attore e caratterista, èall’età di 92. Lo fa sapere la famiglia. Protagonistacommedia italiana degli’80, ha lavorato fra gli altri anche con Mario Monicelli ne Il marchese del Grillo e con Neri Parenti in Fantozzi contro tutti. Celebre la sua interpretazione delnenel, di Sergio Martino. Più di recente aveva preso parte al film di NMoretti, Habemus Papam, per la regia di NMoretti. Era molto conosciuto anche al pubblico televisivo, in particolare per il ruolo di Ugo Monti nella soap opera CentoVetrine. Nato a Milano il primo agosto del 1929, ha debuttato sul grande ...