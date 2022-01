Calendario sci alpino 20-23 gennaio: è cambiato tutto! Nuovo programma e orari a Kitzbuehel e Cortina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono stati aggiornati i programmi per le prove e le gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 in programma a Cortina D’Ampezzo (femminile) e Kitzbuehel (maschile). La decisione è stata presa a causa delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Kitzbühel (Austria) e con l’obiettivo di adattarsi al meglio alle esigenze delle emittenti. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le prove e le gare in programma. Nuovo programma COPPA DEL MONDO SCI alpino Giovedì 20 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono stati aggiornati i programmi per le prove e le gare della Coppa del Mondo di sci2021-2022 inD’Ampezzo (femminile) e(maschile). La decisione è stata presa a causa delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Kitzbühel (Austria) e con l’obiettivo di adattarsi al meglio alle esigenze delle emittenti. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le prove e le gare inCOPPA DEL MONDO SCIGiovedì 20 ...

Advertising

tuttopuntotv : Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di freestyle #Olimpiadi #Pechino2022 #Sci #Freestyle - Aselit5 : RT @IICBarcellona: Giorno della memoria - Proiezione del film Gli sci di Primo Levi - IICBarcellona : Giorno della memoria - Proiezione del film Gli sci di Primo Levi - ADM_assdemxmi : RT @valtellina: #calendario e tariffe dello #sci notturno lungo la pista #stelvio di @bormioski Night #skiing in #Bormio: check out calen… - valtellina : #calendario e tariffe dello #sci notturno lungo la pista #stelvio di @bormioski Night #skiing in #Bormio: check o… -