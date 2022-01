Calciomercato Milan, su Kessiè è forte il pressing del Tottenham (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo Sky Sport Uk il Totteham lavora per ingaggiare Kessiè in vista della prossima estate: le ultime sul Calciomercato Milan Secondo quanto riportato dal collega inglese Lyall Thomas, giornalista di SkySportsUK, il Tottenham vorrebbe ingaggiare Franck Kessié già durante questa finestra di mercato. Il centrocampista ivoriano piace moltissimo ad Antonio Conte, il quale vorrebbe, dunque, chiudere il contratto con lui a gennaio per portarlo tra le fila degli Spurs a zero in estate L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo Sky Sport Uk il Totteham lavora per ingaggiarein vista della prossima estate: le ultime sulSecondo quanto riportato dal collega inglese Lyall Thomas, giornalista di SkySportsUK, ilvorrebbe ingaggiare Franck Kessié già durante questa finestra di mercato. Il centrocampista ivoriano piace moltissimo ad Antonio Conte, il quale vorrebbe, dunque, chiudere il contratto con lui a gennaio per portarlo tra le fila degli Spurs a zero in estate L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Milan, i nodi vengono al pettine. Tutti gli errori di un mercato che non ha rinforzato la squadra… - cmdotcom : Arbitri #SerieA: Milan-Juve a #Orsato, #Mazzoleni al var per l'Inter. Fermato #Serra, tutte le designazioni… - cmdotcom : Il #Milan non molla #Botman: pronto un nuovo affondo - davide_scofano : Via Kessie dentro Renato Sanches? Si lo farei!!! #milan #calciomercato - CalcioOggi : MN - Riscatto Pellegri, fumata grigia sulla cifra: gli aggiornamenti - Milan News -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, per l'attacco torna di moda Aubameyang ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan, secondo quanto riportato da Sky Sports UK i rossoneri sono interessati al colpo Aubameyang: le ultime Il Milan pensa ad un clamoroso colpo di calciomercato per rinforzare il ...

Calciomercato, tutte le trattative: Milan e Juve su Aubameyang Milan e Juventus lavorano per lo stesso obiettivo in attacco. Alle due squadre piace Aubameyang , in uscita dall' Arsenal al termine di questa stagione che lo ha visto poco protagonista. Su di lui ...

Milan, i nodi vengono al pettine. Tutti gli errori di un mercato che non ha rinforzato la squadra Calciomercato.com Juve, il report UFFICIALE in vista del Milan Sport - Ultimo impegno di questo intenso gennaio per i bianconeri, domenica sera a San Siro contro il Milan (fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Orsato, assistenti Costanzo e Passeri, quarto ...

La Juventus contro il Milan ritrova Ramsey e Bernardeschi - MetroNews Ora Allegri può pensare un po’ più serenamente a domenica sera e alla sfida con il Milan (ore 20.45, arbitra Orsato di Schio. A proposito: il fischietto Serra, il reprobo del mancato vantaggio concess ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, secondo quanto riportato da Sky Sports UK i rossoneri sono interessati al colpo Aubameyang: le ultime Ilpensa ad un clamoroso colpo diper rinforzare il ...e Juventus lavorano per lo stesso obiettivo in attacco. Alle due squadre piace Aubameyang , in uscita dall' Arsenal al termine di questa stagione che lo ha visto poco protagonista. Su di lui ...Sport - Ultimo impegno di questo intenso gennaio per i bianconeri, domenica sera a San Siro contro il Milan (fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Orsato, assistenti Costanzo e Passeri, quarto ...Ora Allegri può pensare un po’ più serenamente a domenica sera e alla sfida con il Milan (ore 20.45, arbitra Orsato di Schio. A proposito: il fischietto Serra, il reprobo del mancato vantaggio concess ...