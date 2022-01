Calciomercato Milan, Pellegri al Torino spiana la strada per il colpo in difesa? (Di giovedì 20 gennaio 2022) I primi movimenti di mercato si sono già registrati, con diverse squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro che hanno piazzato diversi colpi nel tentativo di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. Come spesso capita, questa finestra invernale dedicata alle trattative non è semplice e affolla gli incubi di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere sono le avversarie più insidiose per i dirigenti sportivi. Inoltre, la crisi pandemica non invoglia le società a spendere eccessivi capitali: anche il mondo del calcio vive, infatti, in questa incertezza dovuta ai (tanti) nuovi positivi. Si cercano occasioni, soprattutto in prestito. Nello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) I primi movimenti di mercato si sono già registrati, con diverse squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro che hanno piazzato diversi colpi nel tentativo di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. Come spesso capita, questa finestra invernale dedicata alle trattative non è semplice e affolla gli incubi di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere sono le avversarie più insidiose per i dirigenti sportivi. Inoltre, la crisi pandemica non invoglia le società a spendere eccessivi capitali: anche il mondo del calcio vive, infatti, in questa incertezza dovuta ai (tanti) nuovi positivi. Si cercano occasioni, soprattutto in prestito. Nello ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, è fatta per il riscatto di Pellegri E' fatta per il riscatto del Milan di Pietro Pellegri dal Monaco. La cifra si aggira intorno ai 4 milioni, ma con l'eventuale ... Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE ...

Milan a caccia di un difensore sul mercato: un no e un sì 4 Il Milan cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport , il Manchester United apre al prestito dell'ivoriano Eric Bailly . Sullo sfondo c'è sempre il nome di Abdou ...

Calciomercato Milan – Difensore, ora cambia tutto: le ultime Pianeta Milan Gabriele Gravina: “Peccato per Insigne. Non va via a cuor leggero” Gabriele Gravina: il calcio e la pandemia, i ristori, i play off, la Nazionale, il caso Insigne. L'intervista del presidente della Figc al CdS: ...

Verso Milan-Juvenuts, da Chiellini fino a Locatelli: 5 precedenti storici In vista del big match di Serie A tra Milan e Juventus, il club bianconero ha voluto ricordare cinque momenti storici del passato ...

