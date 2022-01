Calciomercato Juventus, rivoluzione tra i pali: cambierà tutto (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Juventus, per la prossima stagione, deve risolvere la questione portieri. Andiamo a vedere la situazione legata Szczesny e Perin. La Juventus si sta preparando per l’ultima sfida di gennaio, la trasferta di San Siro contro il Milan. Match da non sbagliare per andare alla sosta nel migliore dei modi e continuare la rincorsa al quarto posto. Non solo la squadra con la sfida dii campionato; è un periodo particolarmente intenso anche per le società, impegnata sul mercato nel doppio tentativo di sfoltire la rosa e regalare ad Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha assolutamente bisogno per affrontare, al meglio possibile, la seconda parte di stagione. Se le trattative, in questi ultimi giorni, appaiono complicate per vari motivi, il discorso è completamente diverso in vista della prossima estate dove la società vuole operare una vera ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) La, per la prossima stagione, deve risolvere la questione portieri. Andiamo a vedere la situazione legata Szczesny e Perin. Lasi sta preparando per l’ultima sfida di gennaio, la trasferta di San Siro contro il Milan. Match da non sbagliare per andare alla sosta nel migliore dei modi e continuare la rincorsa al quarto posto. Non solo la squadra con la sfida dii campionato; è un periodo particolarmente intenso anche per le società, impegnata sul mercato nel doppio tentativo di sfoltire la rosa e regalare ad Allegri quei rinforzi di cui il tecnico ha assolutamente bisogno per affrontare, al meglio possibile, la seconda parte di stagione. Se le trattative, in questi ultimi giorni, appaiono complicate per vari motivi, il discorso è completamente diverso in vista della prossima estate dove la società vuole operare una vera ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - GiovaAlbanese : In chiusura nelle prossime ore il trasferimento di #Iocolano dal #Lecco alla #Juventus #Under23: mancano ancora alc… - Gazzetta_it : Juve, prima vendere: Arthur e Ramsey sulla rampa di lancio #mercato - gilnar76 : Calciomercato Juve, Maxi Gomez lontano: cosa blocca l’affare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Luxgraph : Rovella è l'altro colpo per la Juve: non solo Zakaria -