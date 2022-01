Calciomercato Inter | Ricci sempre nel mirino | la situazione

(Di giovedì 20 gennaio 2022), nelc’èil giovane centrocampista azzurro Samuel. Le ultime L’, oltre a Frattesi, segue con estrema attenzione anche la crescita di Samuele, 20enne dell’Empoli che non smette di guadagnare estimatori tra allenatore, staff tecnico e dirigenza. Il giovane centrocampista di Andreazzoli tuttavia ha già una valutazione che oscilla tra i 10 e i 15 milioni, destinata ad aumentare in caso di una seconda parte di stagione sui livelli della prima. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Inter, oltre a Frattesi, segue con estrema attenzione anche la crescita di Samuele Ricci, 20enne dell'Empoli che non smette di guadagnare estimatori tra allenatore, staff tecnico e dirigenza. Il ...