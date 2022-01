Calcio: Serie A, gli arbitri della 23esima giornata (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 23/a giornata di Serie A, in programma domenica 23 gennaio. Verona-Bologna (venerdì 21, ore 20.45): Gariglio; Genoa-Udinese (sabato 22, ore 15): Doveri; Inter-Venezia (sabato 22, ore 18): Marchetti; Lazio-Atalanta (sabato 22, ore 20.45): Sozza; Cagliari-Fiorentina (ore 12.30): Aureliano; Napoli-Salernitana (ore 15): Pairetto; Spezia-Sampdoria (ore 15): Manganiello; Torino-Sassuolo (ore 15): Fourneau; Empoli-Roma (ore 18): Fabbri; Milan-Juventus (ore 20.45): Orsato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - Gli23/adiA, in programma domenica 23 gennaio. Verona-Bologna (venerdì 21, ore 20.45): Gariglio; Genoa-Udinese (sabato 22, ore 15): Doveri; Inter-Venezia (sabato 22, ore 18): Marchetti; Lazio-Atalanta (sabato 22, ore 20.45): Sozza; Cagliari-Fiorentina (ore 12.30): Aureliano; Napoli-Salernitana (ore 15): Pairetto; Spezia-Sampdoria (ore 15): Manganiello; Torino-Sassuolo (ore 15): Fourneau; Empoli-Roma (ore 18): Fabbri; Milan-Juventus (ore 20.45): Orsato.

