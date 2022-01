Calcio | Mondiali Qatar | 1 | 2 milioni di biglietti richiesti in 24 ore

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - L'inizio della fase di biglietteria della Coppa del Mondo Fifa 2022ha generato un'immensa domanda in tutto il mondo. I fan di tutti gli angoli del globo hanno richiesto 1,2dinelle prime 24 ore. I paesi da cui sono statipiùsono, Argentina, Messico, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, India, Arabia Saudita, Brasile e Francia. Per la finale, che si svolgerà il 18 dicembre 2022 al Lusail Stadium, sono statipiù di 140.000 posti, mentre per la partita di apertura sono più di 80.000. Dato il forte interesse per il torneo, la Fifa ricorda ai fan di tutto il mondo che fifa.com/es/tickets è l'unico sito ufficiale in cui è possibile ottenere iper la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mondiali

