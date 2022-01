Calcio a 5, Europei 2022: pareggio Italia all’esordio con la Finlandia (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Italia non va oltre il 3-3 contro la Finlandia nel match valevole per i gironi degli Europei 2022 di Calcio a 5. Ritmo altissimo nei primi minuti, con gli scandinavi che passano in vantaggio dopo 53 secondi con Henri Alamikkotervo, che sigla il primo storico gol nella fase finale degli Europei per la Finlandia. L’Italia risponde con Douglas Nicolodi, per poi passare in vantaggio nella ripresa con Cainan De Matos. I finlandesi però rispondono con le belle reti di Alamikkotervo e capitan Autio. Gli azzurri di Bellano reagiscono negli ultimi minuti e con il gol di De Matos strappano il pareggio all’esordio contro una Finlandia praticamente perfetta. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’non va oltre il 3-3 contro lanel match valevole per i gironi deglidia 5. Ritmo altissimo nei primi minuti, con gli scandinavi che passano in vantaggio dopo 53 secondi con Henri Alamikkotervo, che sigla il primo storico gol nella fase finale degliper la. L’risponde con Douglas Nicolodi, per poi passare in vantaggio nella ripresa con Cainan De Matos. I finlandesi però rispondono con le belle reti di Alamikkotervo e capitan Autio. Gli azzurri di Bellano reagiscono negli ultimi minuti e con il gol di De Matos strappano ilcontro unapraticamente perfetta. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Finlandia 1-1 calcio a 5 Europei 2022 in DIRETTA: primo tempo opaco per gli Azzurri! - #Italia-Finland… - Quotidianinet : Italia Finlandia 2-2, il risultato in diretta LIVE degli Europei di calcio a 5 - MArturoColognoM : Ridotto a guardare gli europei di calcio a 5. Per dare l'idea del livello della programmazione televisiva in chiaro questa sera. #TV - zazoomblog : LIVE Italia-Finlandia 0-1 calcio a 5 Europei 2022 in DIRETTA: immediato vantaggio dei finnici! - #Italia-Finlandia… - SkySport : Europei di futsal LIVE, l'Italia in campo contro la Finlandia: cronaca e tabellino #SkySport #Futsal #Italia… -