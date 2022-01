Calcio a 5, Europei 2022: Kazakistan-Slovenia 4-4, pari spettacolo che può aiutare l’Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Agli Europei 2022 di Calcio a 5, il match inaugurale del Gruppo B, quello dove sono inseriti gli azzurri, che ha visto sfidarsi Kazakistan e Slovenia si chiude sul 4-4. Un match spettacolare e intenso che, in attesa del match della squadra di Bellarte contro la Finlandia (a partire dalle 20.30), ha mostrato tutta la bellezza del futsal. Andiamo a vedere come sono andate le cose a Groningen. Calcio a 5, Europei 2022: Kazakistan-Slovenia 4-4 LA CRONACA Al Martini Plaza di Groningen si avverte tutta la tensione di un match da grande evento. Le squadre all’inizio si studiano provando a sciogliere la tensione un minuto dopo l’altro. Le occasioni non mancano, ma a difettare è la precisione. Poi però al decimo minuto, ecco la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aglidia 5, il match inaugurale del Gruppo B, quello dove sono inseriti gli azzurri, che ha visto sfidarsisi chiude sul 4-4. Un match spettacolare e intenso che, in attesa del match della squadra di Bellarte contro la Finlandia (a partire dalle 20.30), ha mostrato tutta la bellezza del futsal. Andiamo a vedere come sono andate le cose a Groningen.a 5,4-4 LA CRONACA Al Martini Plaza di Groningen si avverte tutta la tensione di un match da grande evento. Le squadre all’inizio si studiano provando a sciogliere la tensione un minuto dopo l’altro. Le occasioni non mancano, ma a difettare è la precisione. Poi però al decimo minuto, ecco la ...

Advertising

davidemiceIi : RT @RaiSport: ? #Calcioa5: Campionati #Europei 2022 #Italia - #Finlandia Segui la diretta dalle 20.15 ? su #RaiSport +HD ?? e in streaming… - smilypapiking : RT @iuvinale_n: Il 4 febbraio a #Pechino loro brinderanno. L'occidente ai loro piedi. I politicanti italioti non boicotteranno diplomaticam… - CGalezzi : RT @iuvinale_n: Il 4 febbraio a #Pechino loro brinderanno. L'occidente ai loro piedi. I politicanti italioti non boicotteranno diplomaticam… - MichelaRoi : RT @iuvinale_n: Il 4 febbraio a #Pechino loro brinderanno. L'occidente ai loro piedi. I politicanti italioti non boicotteranno diplomaticam… - GuidaTVPlus : 20-01-2022 20:15 #RaiSport+ Calcio a 5 - Campionati Europei UEFA 2022, Gruppo B: Italia - Finlandia #Calcio #Sport -