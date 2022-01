Calabria, terremoto di magnitudo 4.3 nel Vibonese. Scossa avvertita in tutta la regione: evacuati scuole e uffici (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un terremoto di magnitudo 4.3 ha scosso questa mattina la Calabria, provocando preoccupazione nella popolazione, soprattutto nel Vibonese, dove è stata avvertito con maggior forza e dove è stato localizzato l’epicentro. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica, il sisma si è generato a una profondità di 10 chilometri. La Scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria ed è stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. Molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare. Nella maggior parte dei comuni in cui é stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Undi4.3 ha scosso questa mattina la, provocando preoccupazione nella popolazione, soprattutto nel, dove è stata avvertito con maggior forza e dove è stato localizzato l’epicentro. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica, il sisma si è generato a una profondità di 10 chilometri. Laha interessato, comunque, una vasta zona dellaed è statadistintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. Moltesono stati fatti evacuare. Nella maggior parte dei comuni in cui é stato avvertito il sisma gli alunni delleelementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di ...

