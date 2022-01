Cagliari | senti Ferguson | «Penso solo all’Aberdeen | ma se cambia qualcosa…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista dell’Aberdeen Lewisha parlato della possibilità dire squadra. Ilsulle sue tracce Il centrocampista dell’Aberdeen Lewisha parlato della possibilità di trasferimento alai microfoni dello Scottish Daily Express. DICHIARAZIONI – «Sono sincero non parlo altre lingue se non l’inglese. Hoto quello che aveteto anche voi e non ho avuto tempo per riflettere. Ero concentratosulla partita. Sono un giocatore dell’Aberdeen in questo momento e mi concentrerò sul gioco per l’Aberdeen. Sempre che non cambi qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.