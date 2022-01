(Di giovedì 20 gennaio 2022) Aumenta il focolaio da-19 nel. Lo ha reso noto la stessa società sarda, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “IlCalcio comunica che i test sanitari effettuati nella giornata odierna hanno rivelato latà al-19 dei calciatori Charalampose Nicolò: entrambi vaccinati, sono stati posti in isolamento. Il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti“, si legge nella nota. SERIE A, L’ELENCO COMPLETO DEI CALCIATORISportFace.

Advertising

sportface2016 : #Cagliari, si allarga il focolaio: anche Charalampos #Lykogiannis e Nicolò #Cavuoti positivi al #COVID19 - sardegnasulcis : La droga degli insospettabili, i traffici portano anche a Cagliari - L'Unione - CagliariNews24 : Cagliari, anche Lykogiannis e Cavuoti positivi al Covid-19: sale a 8 il numero complessivo - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Due nuove positività al covid in casa rossoblù all'indomani della partita con il #Sassuolo in… - easygius : @reddevilrm @Rigna_risorto Una spiegazione potrebbe essere la maturazione, un'altra che a Cagliari doveva inseguire… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari anche

... e una di 87 anni, residente della Città Metropolitana di. BASILICATA - Sono 1.396 i nuovi ... Con loro si conteggianoi tamponi rapidi. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lauria, ...- 'Serve umiltà, possiamo fare grandi cose ma sempre con umiltà. Il mister oltre agli allenamenti sul campo ci allenamentalmente'. FUTURO - 'Ora non ci penso, penso solo al presente'.La partita Cagliari - Fiorentina di domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23a giornata di Serie A ...I risultati di chirurgia mini-invasiva e ricerca del linfonodo sentinella con la tecnica dell'ultrastaging pubblicati su riviste internazionali di alto livello ...