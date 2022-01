Cade nel lago durante battuta di pesca, si cerca giovane disperso (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era uscito per andare a pesca poi è caduto in questa mattina e da allora non si è saputo più nulla. Un uomo della provincia di Benevento risulta ancora disperso dopo essere caduto nelle acque del lago dei Cigni a Ciorlano, cittadina della provincia di Caserta. Finisce nel lago, ricerche in corso Sul posto sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era uscito per andare apoi è caduto in questa mattina e da allora non si è saputo più nulla. Un uomo della provincia di Benevento risulta ancoradopo essere caduto nelle acque deldei Cigni a Ciorlano, cittadina della provincia di Caserta. Finisce nel, ricerche in corso Sul posto sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

UnaGirovaga : Mio caro mio dentro, mio specchio: cade fra poco la sera e nelle pagine di tutti i cieli si mescoleranno i tempi. I… - _NinfaEuridice_ : @thanatos__fk “nel modo in cui cade la neve” l’ho finito aa, leggi leggi che è una coda magnifica - Commentatrici_ : @bruchesi_s No vabbe ma che è sto video ?? lulu che le dà consigli per sedurlo e lui approva e la vuole anche più sc… - taralls : @UniCredit_IT 'La stiamo mettendo in linea con un nostro operatore' e cade la linea. Io spero che voi stiate scherz… - i91Drunkrry : fabbricante di lacrime>>>nel modo in cui cade la neve -