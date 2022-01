Bruno controcorrente su Serra: “Ha senso dargli responsabilità se il Milan non vince lo Scudetto?” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Durante la sua ultima intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Pasquale Bruno ha espresso un parere sugli arbitri in Italia e sugli ultimi episodi negativi, tra i quali c'è pure... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Durante la sua ultima intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Pasqualeha espresso un parere sugli arbitri in Italia e sugli ultimi episodi negativi, tra i quali c'è pure...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bruno controcorrente su #Serra: “Ha senso dargli responsabilità se il #Milan non vince?” - bruno_luckn : RT @laltrodiego: #ControCorrente •Dott. Riccio: 'Chi non si vaccina non deve aver la 'pretesa' di vivere socialmente' Il soggetto non si r… - Giacinto_Bruno : RT @LietellalietaM: #Controcorrente il vaccino per la febbre gialla,l'ho fatto ,ho delirato una notte per la febbre, altro che questi. - Giacinto_Bruno : RT @LietellalietaM: #Controcorrente anche chi è guarito si ammala,purtroppo. - Giacinto_Bruno : RT @LietellalietaM: #Controcorrente Brosio virologo ed epidemiologo,fa già ridere così -