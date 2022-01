Bridgerton 2 ha una nuova protagonista: ecco chi è Simone Ashley alias Lady Kate Sharma (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’attesa sta quasi per finire…. Quasi… Il 25 marzo scopriremo la nuova protagonista di Bridgerton, stagione 2… Solo allora la vedremo passeggiare tra la nobiltà inglese. Ma, intanto, facciamo la conoscenza di Simone Ashley. Segnatevi questo nome. Perché è questa bellezza anglo indiana la protagonista femminile della seconda e attesissima stagione di Bridgerton. La serie dei record di Netflix, creata da Shonda Rhimes, che ha tenuto incollati milioni di spettatori in giro per il mondo (82 solo nelle prime 4 settimane). Godetevi l’assaggio nella gallery sotto… La seconda stagione di Bridgerton La seconda stagione, infatti, ruoterà attorno alla ricerca della sposa adatta per il maggiore dei Bridgerton, Anthony. Così come è raccontato nel ... Leggi su amica (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’attesa sta quasi per finire…. Quasi… Il 25 marzo scopriremo ladi, stagione 2… Solo allora la vedremo passeggiare tra la nobiltà inglese. Ma, intanto, facciamo la conoscenza di. Segnatevi questo nome. Perché è questa bellezza anglo indiana lafemminile della seconda e attesissima stagione di. La serie dei record di Netflix, creata da Shonda Rhimes, che ha tenuto incollati milioni di spettatori in giro per il mondo (82 solo nelle prime 4 settimane). Godetevi l’assaggio nella gallery sotto… La seconda stagione diLa seconda stagione, infatti, ruoterà attorno alla ricerca della sposa adatta per il maggiore dei, Anthony. Così come è raccontato nel ...

Advertising

emvpatia : L’unica cosa che mi aspetto da questa stagione è un ballo con una canzone di taylor strumentale sotto come wildest dreams #Bridgerton - IvaniaPuccio : @Zorpanelcuore Magari convinta di uscire sta scrivendo una lettera proprio a lui altro che Bridgerton - blueflaglegend : Peggio della gente che odia Kate per una foto con il fucile solo le vedove del duca ???? #Bridgerton - ElektraOnMars : Il fatto che Newton sia già una star senza averlo visto neanche mezzo secondo sullo schermo ?? #Bridgerton #bridgerton2 - Frances83943790 : #Bridgerton raga ma che fine farà il DUca nella 2 stagione ? Qualcuno lo sa ? Ma almeno una piccola concorsa non pu… -