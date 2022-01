Bridgerton 2 è in arrivo: i beauty look da sogno della serie a cui ispirarsi (Di giovedì 20 gennaio 2022) La seconda stagione di Bridgerton sta arrivando. Il 25 marzo, la piattaforma di Netflix ha annunciato che la serie in costume di Shonda Rhimes ripartirà alla grande con i nuovi episodi, e già fan e appassionati sono impazziti di gioia. Se pensate che a un mese dall’uscita della prima stagione, lo show è stato visto oltre 63 milioni di volte, non è difficile credere che questo successo possa ripetersi. Vi raccomandiamo... Bridgerton, arriva la seconda attesissima stagione: Netflix lancia il teaser Oltre alla trama, al fascino e agli intrighi, il merito della popolarità di questa serie è dovuto al mix perfetto di questi ingredienti con le scelte stilistiche, gli outfit e i beauty look che ... Leggi su diredonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) La seconda stagione dista arrivando. Il 25 marzo, la piattaforma di Netflix ha annunciato che lain costume di Shonda Rhimes ripartirà alla grande con i nuovi episodi, e già fan e appassionati sono impazziti di gioia. Se pensate che a un mese dall’uscitaprima stagione, lo show è stato visto oltre 63 milioni di volte, non è difficile credere che questo successo possa ripetersi. Vi raccomandiamo..., arriva la seconda attesissima stagione: Netflix lancia il teaser Oltre alla trama, al fascino e agli intrighi, il meritopopolarità di questaè dovuto al mix perfetto di questi ingredienti con le scelte stilistiche, gli outfit e iche ...

