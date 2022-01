Borsa: Europa cauta dopo inflazione zona euro, Milano piatta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercati azionari del Vecchio continente di qualche frazione sotto la parità dopo il dato dell'inflazione della zona euro di dicembre che ha confermato la stima flash del 7 gennaio: Parigi cede lo 0,5%,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mercati azionari del Vecchio continente di qualche frazione sotto la paritàil dato dell'delladi dicembre che ha confermato la stima flash del 7 gennaio: Parigi cede lo 0,5%,...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa cauta dopo inflazione zona euro, Milano piatta: Spread calmo a quota 134. Rimbalza Tim, deboli Eni e… - padovesi58a : Borsa: Europa parte in marginale crescita, Londra +0,2% - ForexOnlineMeIt : Borsa: Milano e l'Europa lievemente positive in apertura | Liguria Business Journal - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa parte in rialzo dopo mossa Pboc, +0,4% Milano con risveglio Tim - ForexOnlineMeIt : Borsa: Milano e l'Europa lievemente positive in apertura | Liguria Business Journal -