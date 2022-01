Bonus acqua, chi può chiederlo e come fare la domanda: i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bonus acqua, la misura introdotta per aiutare chi ha deciso di installare sistemi innovativi per migliorare la qualità Tra le tante agevolazioni già esistenti c’è anche quello dell’acqua potabile che punta soprattutto a ridurre l’uso della plastica con l’acquisto della bottiglie. Bonus acqua, cosa prevede la misura (Getty Images)Il Bonus è disponibile per per spese effettuate fino al 31 dicembre 2022 per chi ha acquistato e installato innovativi sistemi che migliorano la qualità dell’acqua dei nostri rubinetti. Dal 1 al 28 febbraio 2022 è possibile fare la domanda all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati nel corso del 2021. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus bancomat, gli ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 gennaio 2022), la misura introdotta per aiutare chi ha deciso di installare sistemi innovativi per migliorare la qualità Tra le tante agevolazioni già esistenti c’è anche quello dell’potabile che punta soprattutto a ridurre l’uso della plastica con l’acquisto della bottiglie., cosa prevede la misura (Getty Images)Ilè disponibile per per spese effettuate fino al 31 dicembre 2022 per chi ha acquistato e installato innovativi sistemi che migliorano la qualità dell’dei nostri rubinetti. Dal 1 al 28 febbraio 2022 è possibilelaall’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati nel corso del 2021. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>bancomat, gli ...

Advertising

NunzioIngiusto : Anche il #bonus acqua aiuta la #transizioneecologica del #governoDraghi. C'è un numero verde, manca come richiederl… - news_mondo_h24 : Bonus acqua potabile 2022, come funziona e a chi spetta - ItaliaNotizie24 : Il bonus acqua ha il numero verde ma non il portale dedicato - Gianbilico : Grazie al nuovo bonus per installare i depuratori d'acqua potrete andare al supermercato a comprare l'acqua levissi… - infoiteconomia : Bonus acqua 2022: dal 1°Febbraio puoi fare domanda così. Doppio risparmio -