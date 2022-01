Bologna, tentativo per Aebischer: Cagliari superato. Cifre e dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Calciomercato Bologna: i rossoblù hanno messo nel mirino Aebischer e avrebbero sorpassato anche il Cagliari Il Bologna è in pole position per Aebischer dello Young Boys. Sul centrocampista era molto forte il Cagliari che lo aveva in pugno. Gli emiliani – secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport – stanno impostando la trattativa sulla stessa base di quella della squadra sarda. LE Cifre – Gli isolani avevano pensato a un prestito con una base di 500 mila euro più 3.5 milioni di obbligo. Il Bologna non è intenzionato ad alzare la posta e proporrà l’obbligo solo a determinate condizioni (presenze). L’affare, dunque, sta virando sempre di più verso la squadra di Sinisa Mihajlovic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Calciomercato: i rossoblù hanno messo nel mirinoe avrebbero sorpassato anche ilIlè in pole position perdello Young Boys. Sul centrocampista era molto forte ilche lo aveva in pugno. Gli emiliani – secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport – stanno impostando la trattativa sulla stessa base di quella della squadra sarda. LE– Gli isolani avevano pensato a un prestito con una base di 500 mila euro più 3.5 milioni di obbligo. Ilnon è intenzionato ad alzare la posta e proporrà l’obbligo solo a determinate condizioni (presenze). L’affare, dunque, sta virando sempre di più verso la squadra di Sinisa Mihajlovic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Advertising

infoitsport : Bologna, tentativo per Aebischer: gli emiliani sorpassano il Cagliari - CagliariNews24 : Bologna, tentativo per #Aebischer: gli emiliani sorpassano il Cagliari - infoitsport : Bologna, tentativo di sorpasso sul Cagliari per Aebischer - zazoomblog : Bologna tentativo per Aebischer: Cagliari alla finestra - #Bologna #tentativo #Aebischer: - zazoomblog : Bologna tentativo per Aebischer: Cagliari alla finestra - #Bologna #tentativo #Aebischer: -