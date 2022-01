Bologna: ladri in casa Skorupski durante sfida al Dall’Ara contro il Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lukasz Skorupski ha subito un furto nella propria abitazione. Lo spiacevole evento è accaduto mentre il portiere del Bologna stava difendendo i propri pali nella sfida di campionato contro il Napoli al Dall’Ara (poi vinto 0-2 dagli uomini di Spalletti). I ladri sono riusciti ad introdursi in casa dell’estremo difensore polacco e hanno rubato un bottino valevole per circa 50mila euro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lukaszha subito un furto nella propria abitazione. Lo spiacevole evento è accaduto mentre il portiere delstava difendendo i propri pali nelladi campionatoilal(poi vinto 0-2 dagli uomini di Spalletti). Isono riusciti ad introdursi indell’estremo difensore polacco e hanno rubato un bottino valevole per circa 50mila euro. SportFace.

