Bollette | Valvason Api | ' le aziende con forte consumo energetico rischiano di chiudere'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - "Lecondi, non bastano i 4 miliardi proposti dal governo". Lo dice all'Adnkronos il direttore generale di Api Stefanosul caro-energia. "Spero -prosegue- in una proposta più ingente nei prossimi incontri del governo, quella stabilita adesso non è abbastanza. Soprattutto per leche prevedono un gravedi energia, come le fonderie che non possono fermarsi o spegnere i forni". L'associazione conta oggi quasi 2.000 industrie associate che denunciano problemi nel gestire i costi dell'energia. "Molte-spiega il direttore generale- attualmente hanno sospeso le produzioni e i dipendenti ...