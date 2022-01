Bollette | Salvini | ' emergenza nazionale | a rischio migliaia di posti di lavoro'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Il consumo di elettricità raddoppia, la bolletta quadruplica: è quanto succede a un'azienda di Corropoli, in provincia di Teramo, che realizza prodotti per il settore edile e industriale. Il salasso energetico rischia di essere un colpo mortale per molte attività della zona, tanto più se si considera che nel vicino Molise c'è un insediamento industriale che si occupa di automotive: i costi dell'energia (che nel resto d'Europa sono più bassi) lo rendono meno competitivo e quindi a forte". Lo spiega la Lega. Matteoosserva: “Il caro-energia è una vera e propriaper famiglie, artigiani e imprese: ringrazio il governo e in particolare il ministro Giorgetti che al Mise ha aperto un tavolo di confronto. Bene i provvedimenti delle ultime ore, ma servono almeno ...

Caro, il piano del Governo E' durata più di due ore e mezza la riunione sullo shock - ... con la Lega in pressing sul Governo: Matteoringrazia 'il ministro Giorgetti che ha ...All'ordine del giorno il caro, ovvero i rincari scioccanti dell'energia che stanno ... con la Lega che pressa il Governo di cui fa parte : Matteoringrazia "il ministro Giorgetti che ...Matteo Salvini osserva: “Il caro-energia è una vera e propria emergenza nazionale per famiglie, artigiani e imprese: ringrazio il governo e in particolare il ministro Giorgetti che al Mise ha aperto u ...Il consumo di elettricità raddoppia, la bolletta quadruplica: è quanto succede a un’azienda di Corropoli, in provincia di Teramo, che realizza prodotti per il settore edile e industriale. Il salasso e ...