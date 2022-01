Bollette: riunione tecnica a P.Chigi, si cerca copertura per altri 2 mld (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Ennesima riunione tecnica a Palazzo Chigi per trovare la quadra sul nodo Bollette, con i rincari di luce e gas che mordono la ripresa. Per ora l'unica certezza, alla vigilia del Cdm che varerà le nuove misure, è che per finanziarle si ricorrerà agli incassi delle aste per le emissioni di Co2, per un tesoretto stimato tra 1,5 e 1,8 mld. Una dote tuttavia insufficiente a fronteggiare l'emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto economico del paese. Per questo, si sta valutando un intervento di altri 2-2,5 mld che potrebbero arrivare o dalla cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema o dall'utilizzo di extragettito delle accise sui carburanti, ipotesi quest'ultima meno accreditata. Se si deciderà di ricorrere solo alle aste, allora la misura potrebbe confluire nel dl ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Ennesimaa Palazzoper trovare la quadra sul nodo, con i rincari di luce e gas che mordono la ripresa. Per ora l'unica certezza, alla vigilia del Cdm che varerà le nuove misure, è che per finanziarle si ricorrerà agli incassi delle aste per le emissioni di Co2, per un tesoretto stimato tra 1,5 e 1,8 mld. Una dote tuttavia insufficiente a fronteggiare l'emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto economico del paese. Per questo, si sta valutando un intervento di2-2,5 mld che potrebbero arrivare o dalla cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema o dall'utilizzo di extragettito delle accise sui carburanti, ipotesi quest'ultima meno accreditata. Se si deciderà di ricorrere solo alle aste, allora la misura potrebbe confluire nel dl ...

Advertising

TV7Benevento : Bollette: riunione tecnica a P.Chigi, si cerca copertura per altri 2 mld... - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Caro bollette, Draghi incontra Franco, Giorgetti e Cingolani. Verso il Cdm con le nuove misure per calmierare gli aument… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Bollette: Draghi incontra Bonomi sulle nuove misure: Nella riunione si è parlato delle misure all'esame del Governo per f… - fisco24_info : Bollette: Draghi incontra Bonomi sulle nuove misure: Nella riunione si è parlato delle misure all'esame del Governo… - CatelliRossella : Bollette: pronte prime misure, 4 miliardi contro rincari - Politica - ANSA -