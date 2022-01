Bollette | Letta | ' prioritario intervento strutturale del governo su fiscalizzazione aumenti'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - Sul caro"chiediamo alunpiù, meno una tantum, che sia immediato sulla parte fiscale del costo dell'energia sapendo che costa soldi, ma il costo del nonsarà maggiore in termini di calo della ripresa". Lo ha detto Enricoa radio Immagina "Unadegliper ridurre il costo dellee che non si limiti a imprese e cittadini, ma anche sulle Pmi, è la grande priorità -ha sottolineato il segretario del Pd-. Unsulleaccanto a interventi sui costi per calmierare nel breve termine".

Advertising

AngeloCiocca : ??#Letta e #Conte che tanto si ostinano con le loro proposte #radicalchic inutili, lo capiscano!?? #20gennaio… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: ??#Letta e #Conte che tanto si ostinano con le loro proposte #radicalchic inutili, lo capiscano!?? #20gennaio #Energia #bo… - frances61777683 : RT @AngeloCiocca: ??#Letta e #Conte che tanto si ostinano con le loro proposte #radicalchic inutili, lo capiscano!?? #20gennaio #Energia #bo… - AngeloCiocca : ??#Letta e #Conte che tanto si ostinano con le loro proposte #radicalchic inutili, lo capiscano!?? #20gennaio… - marcuspascal1 : @EnricoLetta @Deputatipd @pdnetwork @immaginaweb Certamente facendo parte di un governo che ha triplicato le bollet… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Letta

Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

Le mosse dei partiti Giallorosa,allo scoperto: vuole Draghi. Ma Conte dice no Summit a tre. ...per 1 articolo al mese" Per l'accusa l'accordo era fittizio Di Davide Milosa I rincari, ...... Giorgetti e Cingolani , saliti a palazzo Chigi per parlare die dintorni, è il destino ... al quale i "draghiani" di stretta osservanza rispondono che "solo un mancato accordo tra, ...Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina "Una fiscalizzazione degli aumenti per ridurre il costo delle bollette e che non si limiti a imprese e cittadini, ma anche sulle Pmi, è la grande priorità -ha ...Secondo le stime di Facile.it, se il prezzo dell'energia rimarrà sui livelli attuali, a parità di consumi e in assenza di ulteriori interventi governativi, a fine anno gli italiani si troveranno a pag ...