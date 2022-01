Bollette | Draghi incontra Bonomi a P Chigi su nuove misure

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi… - matteosalvinimi : #Salvini: Io proporrò a Draghi che il governo faccia un intervento rapido, entro gennaio, investendo tutti i miliar… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi pomeriggio ho incontrato Draghi in Senato, e lo rivedrò a breve. Non ho parlato, né parlerò, con lui… - breakingnewss__ : Caro #bollette, #Draghi incontra #Bonomi. Cdm rinviato a domani. La #Cifa chiede interventi immediati. Al centro de… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Caro bollette, Draghi incontra Franco, Giorgetti e Cingolani. Verso il Cdm con le nuove misure per calmierare gli aument… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Draghi

Il Presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Durante l'incontro è stato affrontato il tema delle misure all'esame del Governo per far fronte ai ......gli alti rincari delleenergetiche , come ribadito ieri dalla riunione dei Ministri Mise e MiTE, Giorgetti e Cingolani. Da ultimo, è attesa sempre oggi la firma del Premier Mariosul ...Sono 4 i miliardi che il Governo dovrebbe mettere in campo per frenare il caro-bollette. Ed è già la quarta volta in sette mesi che Draghi e i suoi ministri intervengono su questo versante: infatti so ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. (ANSA) ...