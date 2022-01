Bollette | Agnelli Confimi | “Sorpresi per esclusione da tavolo con governo | subito misure contro rincari”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l’industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questaè stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare alConfindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell’aumento delle. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende”. E’ lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di ...