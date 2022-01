Boano Novartis | “Con nuova terapia cambiamo la storia dell’anemia falciforme”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Grazie a questo nuovo farmaco e lavorando in sinergia con gli esperti, i centri ospedalieri e le associazioni dei pazienti, dobbiamo e possiamo cambiare la. E’ già successo altre volte, lo abbiamo visto negli anni: quando si ha a disposizione una, in tal caso un anticorpo monoclonale mirato per le crisi vaso-occlusive (Voc) ricorrenti nell’anemia, insieme possiamo incidere sulla malattia e cercare di far emergere un sommerso importante che è pari a circa il doppio dei 2.500-2.800 pazienti registrati con un quadro clinico grave”. Lo ha detto Luigi, General ManagerOncology Italia, durante la conferenza stampa online ‘Anemia: arriva in Italia la prima ...

Novartis ha annunciato oggi che l'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità Adakveo* (crizanlizumab) per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (Voc) ricorrenti nei pazienti con m ...