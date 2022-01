(Di giovedì 20 gennaio 2022), piattaforma di investimento digitale europea, ha annunciato la prima partnership sportiva in Italia con la Federazione Italiana Rugby (FIR). L’unicorno austriaco saràdi Maglia della Nazionale italiana di rugby maschile e della Nazionale Under 20 per l’intera durata del Sei, il cui inizio è in programma il 5 febbraio L'articolo

Advertising

Federugby : La #FIR dà il benvenuto a @Bitpanda_IT ?? Main Sponsor federale e Sponsor di maglia di #Italrugby e dell’… - onrugby_it : @bitpanda è il nuovo main sponsor e Jersey sponsor di @Federugby per il #SixNations 2022 - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Bitpanda main sponsor dell’Italrugby al Sei Nazioni: Bitpanda, piattaforma di investimento digi… - CalcioFinanza : #Bitpanda diventa main sponsor dell’Italrugby al Sei Nazioni 2022 - telodogratis : Bitpanda diventa il main sponsor della Nazionale Italiana di Rugby -

Ultime Notizie dalla rete : Bitpanda main

La piattaforma europea di trading di criptovalute e asset digialisaràsponsor della Nazionale italiana di rugby maschile in occasione del Sei Nazioni, piattaforma di investimento digitale europea, sarà il nuovo sponsor Federazione Italiana ...diventa ilsponsor della Nazionale Italiana di Rugbysarà ilsponsor della Nazionale Italiana di Rugby Maschile e Under 20 in occasione del prossimo Sei Nazioni, uno dei più importanti tornei di rugby a 15 al mondo 24 Visualizzazioni ...Fondata nel 2014 come piattaforma per vendere e comprare criptovalute, l'azienda è nuovo main sponsor dell'Italrugby per il Sei Nazioni.La piattaforma europea di trading di criptovalute e asset digiali Bitpanda sarà main sponsor della Nazionale italiana di rugby maschile in occasione del Sei Nazioni ...