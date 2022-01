Bill Gates e Wellcome Trust donano 300 milioni per la lotta al Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’emergenza pandemica da Covid-19 ha sicuramente avuto un impatto fortemente negativo sull’economia di tanti Paesi. Migliaia e migliaia di cittadini si sono ritrovati senza lavoro oppure in condizioni precarie che rendono davvero difficile (se non impossibile) condurre una vita “normale”. I prezzi dei beni di prima necessità sono saliti alle stelle, tant’è che in molti non possono più permetterseli. E i costi dell’energia, persino quelli, sono notevolmente aumentati. I Governi stanno cercando di far fronte alla crisi finanziaria che si è innescata e diverse sono le misure al vaglio degli esperti per venire incontro alla popolazione o per garantire una risposta più efficace contro il virus. Ma non solo. Al loro fianco c’è anche chi decide di contribuire di tasca propria (seppur in minima parte a fronte di una notevole disponibilità) come Bill ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’emergenza pandemica da-19 ha sicuramente avuto un impatto fortemente negativo sull’economia di tanti Paesi. Migliaia e migliaia di cittadini si sono ritrovati senza lavoro oppure in condizioni precarie che rendono davvero difficile (se non impossibile) condurre una vita “normale”. I prezzi dei beni di prima necessità sono saliti alle stelle, tant’è che in molti non possono più permetterseli. E i costi dell’energia, persino quelli, sono notevolmente aumentati. I Governi stanno cercando di far fronte alla crisi finanziaria che si è innescata e diverse sono le misure al vaglio degli esperti per venire incontro alla popolazione o per garantire una risposta più efficace contro il virus. Ma non solo. Al loro fianco c’è anche chi decide di contribuire di tasca propria (seppur in minima parte a fronte di una notevole disponibilità) come...

