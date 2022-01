Biathlon | individuale maschile Anterselva 2022 | a Babikov la gara | a T Boe la coppa di specialità Male gli italiani

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ad(Italia), va in scena la seconda ed ultimavalida per ladel Mondo 2021/di. La vittoria è andata al russo Anton, alla seconda vittoria in carriera in CDM, dopo oltre 5 anni di astinenza. Unico con il 20 su 20 dei primi 10,è riuscito a mettersi alle spalle il norvegese Tarjei Boe per soli 9.7 secondi, ma con ben 2 errori in più. Al maggiore dei fratelli Boe però non è andatapoiché, grazie a questo risultato, ha portato a casa ladi, l’unica che mancava alla sua sterminata bacheca. Tarjei Boe ha condotto lain testa fino all’ultimo poligono e complice il doppio ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Anterselva, gara di apertura della Coppa del Mondo di biathlon. BIATHLON 20 KM MASCHILE ANTERSELVA: PROGRAMMA E ORARIO D'INIZIO GIOVEDÌ 20 GENNAIO: 14.15: individuale 20 km maschile ad Anterselva. Il russo Anton Babikov trova lo zero e beffa il norvegese Tarjei Boe, imponendosi nella 20 km individuale di Anterselva che dà il via per gli uomini alla settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022.