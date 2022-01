Berlusconi medita il passo indietro causa alleati. Asse giallo rosso tra immobilismo e rimessa 

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il "gioco di rimessa" del centrosinistra che non fa nomi nè strategie e intanto prova a fare blocco con i voti di Pd - M5s, Leu e anche Sinistra Italiana. Tutti, tranne i centristi, riformisti di ...

Meloni lo ha ripetuto anche ieri durante la direzione di Fratelli d'Italia: "Noi saremo compatti suma abbiamo pronta una rosa di nomi alternativa". Al momento del passo di lato, è ...Detto questo, "se è vero cheil passo indietro, ciò potrebbe rasserenare il clima e potremmo cominciare a discutere per trovare una figura di alto spessore e di indiscutibile ...Elezione del presidente della Repubblica, l'ultima mossa di Silvio Berlusconi: nessun vertice di centrodestra nelle prossime ore ...Adividere i giallorosa sul Quirinale, cioè a tenere per ora distanti Giuseppe Conte ed Enrico Letta, è Mario Draghi. L’attuale premier, che per salire al Colle dovrebbe superare due ostacoli mica picc ...