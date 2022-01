“Berlusconi e i bonifici alla donna albanese che ha pagato l’affitto a un magistrato della Cassazione che lo prosciolse” (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha aperto un fascicolo per operatività “anomala” per alcuni bonifici partiti, secondo quanto riporta il quotidiano Domani, da un conto di Silvio Berlusconi a favore di Julinda Llupo, cittadina albanese, residente in Italia, alcuni Bed & Breakfast a Roma. L’ufficio antiriciclaggio di Banca ha individuato nove bonifici, tra febbraio 2020 e ottobre dello stesso anno, pari a 67mila euro. La causale era sempre “prestiti” o “regali”. I detective dell’Antiriciclaggio, sempre secondo il Domani, seguendo il flusso di denaro hanno scoperto che una parte del denaro è stato usato dalla donna per pagare un canone d’affitto a un magistrato della corte di Cassazione, Cosimo D’Arrigo. Un giudice che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha aperto un fascicolo per operatività “anomala” per alcunipartiti, secondo quanto riporta il quotidiano Domani, da un conto di Silvioa favore di Julinda Llupo, cittadina, residente in Italia, alcuni Bed & Breakfast a Roma. L’ufficio antiriciclaggio di Banca ha individuato nove, tra febbraio 2020 e ottobre dello stesso anno, pari a 67mila euro. La causale era sempre “prestiti” o “regali”. I detective dell’Antiriciclaggio, sempre secondo il Domani, seguendo il flusso di denaro hanno scoperto che una parte del denaro è stato usato dper pagare un canone d’affitto a uncorte di, Cosimo D’Arrigo. Un giudice che ...

