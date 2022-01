Berlusconi al Quirinale? Abbiamo già dato: domenica scendiamo in strada (Di giovedì 20 gennaio 2022) Berlusconi AL Quirinale? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Salvini molla Berlusconi, Berlusconi non vuole fermarsi, Il cavaliere resta in partita, Sgarbi getta la spugna: anche oggi a leggere i titoli dei principali mezzi di informazione italiani sembra di dover scegliere quale B-movie guardare; invece, si tratta di eleggere la persona che possa rappresentare tutti gli italiani e le italiane. E ci stanno propinando l’idea che possa farlo chi ha una condanna definitiva alle spalle, colui non potrebbe nemmeno partecipare a un concorso pubblico per fare il bidello. Non siamo su Netflix o Prime Video, che se non ti piace la serie la smetti di guardare e la togli dalla tua lista. Strabuzzare gli occhi davanti alla candidatura di Berlusconi non serve a molto, scrivere sui social tutta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022)AL? NO GRAZIE. Firma anche tu la petizione su Change.org Salvini mollanon vuole fermarsi, Il cavaliere resta in partita, Sgarbi getta la spugna: anche oggi a leggere i titoli dei principali mezzi di informazione italiani sembra di dover scegliere quale B-movie guardare; invece, si tratta di eleggere la persona che possa rappresentare tutti gli italiani e le italiane. E ci stanno propinando l’idea che possa farlo chi ha una condanna definitiva alle spalle, colui non potrebbe nemmeno partecipare a un concorso pubblico per fare il bidello. Non siamo su Netflix o Prime Video, che se non ti piace la serie la smetti di guardare e la togli dalla tua lista. Strabuzzare gli occhi davanti alla candidatura dinon serve a molto, scrivere sui social tutta la ...

