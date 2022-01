Berlusconi a sorpresa non si presenta al vertice del Centrodestra Ma vuole imporre lui il nome per il Quirinale Avanza così la candidatura di Draghi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Siamo già al “C’eravamo tanto amati”. Mentre Silvioresta ad Arcore e fa saltare ildelfissato per oggi, meditando una possibile exit strategy, Matteo Salvini e Giorgia Meloni duellano per diventare protagonisti dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L’alleanza disi sbriciola quindi al primo vero appuntamento per decidere la strategia. Il clima è quello dei veleni incrociati, malcelati dalle dichiarazioni di compattezza e dalle photo opportunity. ALTRI PIANI.ladi Mario, che stando immobile sfrutta le titubanze e gli incartamenti altrui. E alle sue spalle si staglia, più solida, l’ipotesi di chiedere un sacrificio a Sergio Mattarella per un bis. Per capire ...