Bergamo: la cassa giù del 55%, “In un anno 50 milioni di ore in meno” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche Bergamo sconta nel 2021 il calo generalizzato delle ore autorizzate di cassa Integrazione rispetto a quanto finanziato nel 2020. Per la provincia orobica si tratta di circa 50milioni di ore in meno, il 55% di differenza con l’anno nero del Covid, con un aumento significativo della CIG straordinaria del 63%, una diminuzione della CIG ordinaria del 63% e della CIG in deroga del 44%. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate in tutto il 2021 sono state 27 milioni contro i 73 milioni del 2020. Il 2021 si chiude in diminuzione anche nei dati mensili: rispetto allo steso mese del 2020, Dicembre ha registrato oltre il 70% in meno delle ore autorizzate, con una diminuzione significativa della Cig in deroga (-90%) della Cig ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anchesconta nel 2021 il calo generalizzato delle ore autorizzate diIntegrazione rispetto a quanto finanziato nel 2020. Per la provincia orobica si tratta di circa 50di ore in, il 55% di differenza con l’nero del Covid, con un aumento significativo della CIG straordinaria del 63%, una diminuzione della CIG ordinaria del 63% e della CIG in deroga del 44%. Le ore diintegrazione ordinaria autorizzate in tutto il 2021 sono state 27contro i 73del 2020. Il 2021 si chiude in diminuzione anche nei dati mensili: rispetto allo steso mese del 2020, Dicembre ha registrato oltre il 70% indelle ore autorizzate, con una diminuzione significativa della Cig in deroga (-90%) della Cig ...

