Belen Rodriguez e Stefano De Martino | E’ di Nuovo Passione!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Dediinsieme? Sembra proprio di sì. Potrebbe esserci unritorno di fiamma per due ex coniugi che si lasciarono l’ultima volta nel 2020. I due non hanno confermato, ma gli scatti pubblicati in rete sembrano non dare adito a dubbi. Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, per la modella argentina sembra giunto il momento di rimettersi in gioco, ironia della sorte ancora con l’ex marito. Ecco tutto quello che sta succedendo tra! Ritorno di fiamma traEmergono nuovi retroscena suDe. Tra i due ex coniugi potrebbe essere risbocciata la passione. ...